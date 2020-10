Mondkapjes maken voor het goede doel

"Drie weken geleden werd het dragen van mondkapjes een dringend advies. Toen liepen de bestellingen wel binnen", zegt Akke Hiemstra, een van de initiatiefneemsters. Of heel Sumar nu rondloopt met vrolijke mondkapjes? "We hebben meer dan driehonderd gemaakt. Die zijn echt voor Sumar, maar af en toe krijgen we ook bestellingen van buiten het dorp."

Het gaat als een speer

Het liefst hadden de vrouwen in het dorpshuis gezeten. Dat hebben ze ook een poosje gedaan. "De opzet was om mensen weer een beetje actief te maken. Het dorpshuis was open, maar dat werd niet veel gebruikt. We hebben er nog wel twee keer gezeten, maar daarna mocht het niet meer." Nu zit de groep thuis mondkapjes te maken. "Dat gaat ook prima. Mensen hebben de naaimachine uit de kast gehaald. Het gaat als een speer."

Geld voor de Voedselbank

Alles is dus voor het goede doel. "Voor de vakantie hadden we zo'n 600 euro opgehaald, nu zitten we al op 1.200 euro." De mondkapjes waren eerst vier euro per stuk, nu vijf euro. "Zo kunnen we de Voedselbank nog net iets meer steunen."