Huurders dupe van kabinetsbeleid: wachttijd loopt enorm op

Het verhaal van de Woonbond richt zich vooral op het Westen, maar ook in Fryslân wordt de situatie voor huurders er niet beter op. Dat zegt Gert Brouwer van De Bewonersraad Friesland, de belangenvereniging voor alle huurders in Fryslân. "Het is nog niet zo ernstig gesteld als in het Westen, maar de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt wel op."

Net alleen probleem van de steden

Dat probleem doet zich vooral voor in de grotere plaatsen. "Kijk naar Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek bijvoorbeeld. Op het platteland is het iets beter gesteld als we kijken naar de wachttijden, maar ook daar zien we een gestage groei. In de gemeente Waadhoeke was de wachttijd een poosje terug nog vijf maanden, maar inmiddels zeven of acht maanden. Ook daar wordt de kentering zichtbaar."

Er zou bijgebouwd moeten worden in de socialehuursector. "Daar zit het kernprobleem", zegt Brouwer. Maar bijbouwen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Corporaties hebben allemaal heel erg te maken met de verhuurdersheffing die ze moeten afdragen aan het ministerie. Dat is een heel zware dobber waar alle corporaties last van hebben. Dat beperkt heel erg in de mogelijkheden om nieuw te bouwen."

Daarnaast zijn er verplichtingen als het gaat om verduurzamen, maar ook het onderhoud. "Mensen willen graag comfortabel wonen. Dat kost geld en het kan gewoon niet allemaal tegelijk."