Voetbalvereniging Woudsend organiseert coronawedstrijden

Tientallen kerken en christelijke organisaties hebben in een brief aan het kabinet aangeboden mee te helpen in de tweede coronagolf. Ze schrijven dat ze beschikbaar zijn in "alle steden, dorpen en wijken in het hele land" en zijn bereid onder meer gebouwen en vrijwilligers beschikbaar te stellen.

"We willen niet dat ook maar iemand in ons land - of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is - in eenzaamheid en zonder naastenliefde door deze zware tijd zou moeten gaan", staat in de brief.