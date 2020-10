Sneller boete bij overtreden coronaregels

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan. Inzet van de rechtszaak is dat de sluiting van restaurants, opgelegd door het kabinet in verband met het coronavirus, direct wordt opgeheven.

Branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet in reactie op het kort geding weten alle begrip te hebben voor deze gang naar de rechter.