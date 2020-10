Coronanieuws dinsdag 20 oktober: 158 nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân, twee overlijdens

Vrijwilligers van kerken en christelijke organisaties slaan de handen ineen om mensen die helpen die het mentaal zwaar hebben met de tweede coronagolf. Ze willen de gebouwen openstellen of de dorpen of wijken in gaan. Daar is behoefte aan, merken de dominees. "Mensen missen nu perspectief. Waren ze tijdens de eerste golf bang voor het virus. Nu is het de uitzichtloosheid. Wanneer is eindelijk alles weer normaal."