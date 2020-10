'We sette troch': van zangeres naar personal shopper

"In het begin heb ik eerst een paar weken thuisgezeten. Ik vond het virus wel eng", zegt Froukje Kits. Normaalgesproken was dit een periode voorafgaand aan een drukke tijd. Met haar bedrijf MBN-Producties doet ze de verkoop van kaartjes voor theatervoorstellingen. Daarnaast doet ze ook de publiciteit. In de tijd die overblijft pakt ze de microfoon zelf op voor optredens met de coverband Boulevard. "Ik had direct in de gaten dat het heel lang kon duren. Stilzitten is niets voor mij, je krijgt wel een uitkering natuurlijk, maar ik verveelde me en dus ben ik begonnen met solliciteren."

Sector ligt stil

Makkelijk was dat niet, zegt Kits. "In april ben ik begonnen en ik moet zeggen dat het best moeilijk was." Haar hele leven draait om muziek. "De hele sector ligt stil. Dan is het wel moeilijk."

Oproep van kledingwinkel

Uiteindelijk zag ze een oproep van een bekende, Margriet Terpstra van een kledingwinkel in Leeuwarden: "Ik heb contact met haar opgenomen en gevraagd of het zin had om te schrijven met mijn bijna vijftig jaar, of dat ze een jong meisje zocht. Het had zin, liet Terpstra weten. Kits mocht een dag meelopen en dat beviel meteen goed: ze kon aan de slag.

Froukje Kits vertelt hoe ze optimistisch blijft: