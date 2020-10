Kick Out Zwarte Piet heeft kritiek op Leeuwarder Grijze Pieten

Een aantal intochtcomités, waaronder die van Leeuwarden, kwam met 'de nieuwe Piet'. Er is gekozen voor een Grijze Piet, omdat deze volgens de comités een neutrale kleur heeft. Belangrijk is volgens hen dat de kleur van de Piet niet met een huidskleur vergeleken kan worden, maar Kick Out Zwarte Piet ziet dat dus anders.

"Gênant"

"De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden, zijn gênant en tonen aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt", zo schrijft de groep in een persbericht. De roetveegpiet of schoorsteenpiet kan volgens KOZP wel.

GroenLinks in Leeuwarden pleitte al langer voor een intocht zonder de traditionele Zwarte Piet, maar vond de Grijze Piet een stap in de goede richting.