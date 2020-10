Voedselbanken moeten creatief zijn om iedereen hulp te geven

Bijvoorbeeld bij de voedselbank van Heerenveen. De mensen die hier elke week in touw zijn om het eten goed te verdelen onder de mensen zien ook dat de situatie verandert. Bestuurslid Froukje de Jong: "We moeten de hele tijd bijkopen, elke week kopen we verse groentes in." Vooral voor de houdbare producten loopt het magazijn elke week leeg. In Heerenveen merken ze verder dat de kerken niet meer volledig bezet zijn. "Daar kregen we ook heel veel van, maar kerken mogen niet veel mensen ontvangen, dat scheelt in onze voorraad."