De verhalenavond gaat voorlopig niet door, ook niet digitaal

Overal in de provincie zouden in klein gezelschap verhalen verteld worden, vaak in groepjes kleinder dan 30, wat officieel is toegestaan. "Maar het kabinet roept ook op om zo min mogelijk te reizen en bij elkaar te komen, en hier willen we ons aan houden", legt De Haan uit. "Bovendien merken we dat de deelnemers zich er ook niet goed bij voelen." Ze willen het verplaatsen naar een later moment, wanneer is nog onbekend. Ook al past de traditie van de verhalenavond bij de winter, de organisatie sluit niet uit dat het misschien wel in de lente of zomer zal plaatsvinden. "Het is een bijzonder jaar, alles kan."

Eerder in het jaar is er een proef gedaan met een digitale variant van de verhalenavond. Ook al was dit geslaagd, ziet de organisatie dat toch niet zitten. "We merken dat mensen zo langzamerhand 'scherm-moe' zijn en dat de verhalenavond toch vooral gaat om elkaar live te ontmoeten.

Het virus

Het thema was eerst 'water', maar dat is later veranderd naar 'het virus' dat ons al maanden in zijn greep houdt. Iedereen mag zijn of haar ervaring delen, maar de organisatie richtte zich extra op de zorg om zo een platform te bieden voor hun ervaringen met het werken in deze tijden van corona. Omrop Fryslân zal van een aantal van deze verhalen een podcast maken, zodat ze binnenkort toch nog te beluisteren zijn.