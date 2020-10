Deskundigen willen schulden kwijtschelden: "Uiteindelijk heel Leeuwarden zonder schulden"

"Wij stellen voor om een apart kapitaalfonds lokaal in te richten, dus niet via de gemeente, waarin bijvoorbeeld verzekeraars, banken, fondsen en andere mensen bij elkaar komen om kapitaal te vormen om de schulden op te kopen", zegt Nanne de Jong, een van de drie deskundigen die pleiten voor de proef. De Jong komt al decennia lang op voor de belangen van mensen met een uitkering. Hij ziet dat er al jaren gezinnen en personen in veel stress belanden door situaties waarin schulden langzamerhand oplopen.

Last op je schouders

"De directeur van de kredietbank zegt dat mensen vaak gemiddeld vijf jaar proberen uit de schulden te komen, wat maar niet lukt. Dan kloppen ze aan voor schuldhulp, en dan staat je nog drie jaar te wachten waarin je met een ontzettend laag inkomen komt te zitten", zegt De Jong. "Dan worden de schulden wel wat afbetaald, maar de hele schuldenlast blijft op je nek zitten."

Een economisch argument

Een tweede argument om een kapitaalfonds aan te leggen om schulden kwijt te schelden, is volgens de deskundigen omdat het vaak veel geld kost om mensen weer uit de schulden te krijgen. "We zien dat het veel kost om de mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het blijkt dat er zo'n 17 miljard euro in wordt gestopt om 3 miljard euro aan schulden op te lossen. Je betaalt dus veel om een fractie van de schuld te innen", vertelt De Jong.

Pilot

De deskundigen stellen dus voor om een pilot in Leeuwarden te beginnen, zodat ze kunnen zien welke haken en ogen er aan het plan zitten. "Je geeft dan wel in één keer mensen lucht, ze kunnen met een schone lei beginnen, maar we realiseren ons ook dat je voor vragen komt te staan. Wie zou er in aanmerking komen, bijvoorbeeld." Ze willen samen met de gemeente kijken hoe en of zo'n pilot gestart kan worden. "We willen mensen weer perspectief bieden om uit de schulden te komen."