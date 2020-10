Politieman die verdachte Marumer neerschoot wordt niet vervolgd

De politieman die in februari een verdachte neerschoot, wordt niet vervolgd. Dat werd maandag duidelijk om de derde pro-formazitting over wapenhandel vanuit de Kringloop van Oosterwolde. De schietparij was in Drachten, een 43-jarige Marumer raakte daarbij gewond. Hij is een van de verdachten in de zaak. Volgens zijn raadsvrouw Michelle Schmit is de man erg aangedaan door het besluit van justitie om de politieman niet te vervolgen. De man liet dat zelf ook duidelijk blijken op de pro-formazitting. "Ik ben geen hond, maar een mens. Ik had wel dood kunnen zijn."