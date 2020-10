VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': terugkijken met de hoofdpersonen

Wat is de impact van je verhaal doen op televisie? Hoe groot is de invloed van corona? En, hoe gaat het nu met de mensen die hun verhaal hebben gedaan in de serie? Programmamaker Miranda Werkman zoekt ze weer op.

Podcast

In 'Fan binnenút' praat programmamaakster Miranda Werkman een op een met hulpverleners van de GGZ. Hoe kijken zij naar de toename van het aantal meldings over verwarde personen? Het komt terug in de podcast Fan Binnenút. Luister hier naar de volledig podcast.

Reacties

Het programma Fan Binnenút opende in de afgelopen weken deuren die normaliter voor veel mensen dicht blijven. Dit zorgde voor veel reacties, zo vertelt maker Miranda Werkman. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, zoveel reacties op één serie." Werkman denkt dat het komt doordat veel mensen ermee te maken hebben, met mentale problemen.

"De allermooiste reactie kreeg ik vorige week van een hulpverlener", vertelt Werkman. De hulpverlener waar ze aan refereert had appcontact met een collega, die vertelde over een persoon die zich toch had gemeld bij de huisarts. Naar aanleiding van het programma. "Dat vind ik mooi."