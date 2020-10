Het onderwijs draaiende houden in coronatijd is nog een flinke klus

"Ze roepen dit al jaren," zegt Wieling. "Ik vind het eerlijk gezegd ook wat een onzinnige oproep om te zeggen dat de klassen kleiner moeten. Het is best, maar waar haal je de docenten vandaan? Als je de klassen zou splitten, heb je tweemaal zoveel docenten nodig en tweemaal zoveel lokalen."

In de praktijk kunnen scholen er dus niets mee, geeft Wieling aan. "Ze weten ook wel dat wij met dit soort dingen niets kunnen. Het zou fantastisch zijn als het onderwijs in kleine groepen kan worden gegeven, maar het is onbetaalbaar en waar zou je al die docenten vandaan moeten halen?"

Ventileren

De scholen in het Noorden zijn maandag weer begonnen. "We zijn eigenlijk op dezelfde manier geopend als dat we voor de vakantie ook zijn gestopt. Het aantal besmettingen gaat wel door, maar het valt op dit moment ook nog wel te overzien," zegt Wieling.

Er wordt nog wel geworsteld met de maatregelen zoals de ventilatie. "We hebben een onderzoek gedaan dat van het ministerie moest. Daaruit bleek dat alle scholen voldoen aan het bouwbesluit en aan de eisen die er aan de ventilatie zijn. Maar daar komt wel bij dat we een andere tijd tegemoet gaan en dat we nu tussen de lessen door echt wel ventileren moeten. Dat is een opgave voor het hele onderwijs. En hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt, dat is nog best onduidelijk," zegt Wieling.

Onderwijs draaiende houden

Toch zijn de zorgen de komende tijd nog niet meteen groot. "De komende vier weken kunnen we het waarschijnlijk wel aan zoals het hier voor ook was. Dat betekent wel dat er soms lesuitval is als mensen ziek zijn. We hebben eigen testcapaciteit aangeschaft, dus we kunnen na een dag weten waar we aan toe zijn. Maar het blijft problematisch om het onderwijs aan alle eisen te laten voldoen en het draaiende te houden."