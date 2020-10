"In Breda gaan we al uit van de periodetitel"

NAC Breda mist dinsdag in de topper tegen Cambuur mogelijk bijna de helft van de basis. Veel spelers zijn getroffen door corona. Volgens clubwatcher Yadran Blanco van BN DeStem is het nog niet helemaal zeker wie er niet bij zijn: "Colin Rösler en Thom Haye zijn er zeker niet bij en Mounir El Allouchi begint misschien op de bank. En Lex Immers is een twijfelgeval. De linksbacks Javier Noblejas en Jethro Mashart zijn geblesseerd. En ze overwegen hier om Anouar Kali te laten spelen, maar daar gaan wij zeker voorliggen."

Ook de coach Maurice Steijn heeft last gehad van corona. "Zijn dochter heeft corona opgelopen op school en daardoor heeft dat hele gezin twee weken in quarantaine gezeten. Steijn heeft 30 augustus voor het laatst een training geleid."

Cambuur mist sowieso Issa Kallon, maar mogelijk ook twee keepers. Sonny Stevens is eerder van de training weggegaan. De vraag is of hij kan spelen, de medische staf zal daar naar kijken. Pieter Bos is de tweede keeper en is zeker zes weken uitgeschakeld. Dan keept Brett Minnema, die is achttien jaar." Blanco rekent zichzelf al rijk. "Wij hebben vanmiddag al stiekem opnamen gemaakt, dat we er vanuit gaan dat NAC winnaar wordt van de eerste periode."

Heerenveen speelt naïef tegen Ajax

Sportclub Heerenveen verloor zondag kansloos met 5-1 van Ajax. Trainer Johnny Jansen speelde met een ander systeem, 5-3-2, met drie verdedigers op één lijn achterin. Verslaggever Arjen de Boer snapte niet dat Jansen voor dit nieuwe systeem koos.

"Wat ik dus niet begrijp, als het nu redelijk gaat, je hebt nog niet verloren en je reist af naar Ajax, waarom moet je jezelf dan zo aanpassen dat je zelf niet meer aan voetballen toekomt. Ik had gewoon 4-3-3 gespeeld. Het was heel naïef." Van Tuinen: "Het gaat toch ook vooral om de houding. Waarom doe je dit in godsnaam? Als je nu zo voetbalt als dat Heerenveen nu de hele tijd heeft gedaan, dan ga je daar toch naar toe met de borst vooruit. Dan pas je je toch niet tot aan het absurde toe aan de tegenstander?

Roelof de Vries is het daar niet helemaal mee eens. "Ik vind jullie naïef. Ajax is niet een klein beetje beter, maar echt een paar klassen beter. Dan snap ik wel dat je wat anders speelt. Wat compacter. En ze verliezen ook niet door het systeem, maar door persoonlijke fouten. Floranus geeft Tadic bij de 1-0 teveel ruimte. Floranus maakt hands en Kongolo veroorzaakt een penalty."

Debuut

Jesse Rozendal maakt vrijdag zijn debuut als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hij is 26 jaar, komt uit De Westereen en mag vrijdag leidinggeven aan FC Eindhoven-Jong AZ. "Meestal krijg je een Jong thuiswedstrijd, maar nu kom ik dus in een echt stadion. Dat is wel mooi. Het is wel iets wat ik de laatste tien jaar wilde en dit is wel een beloning hiervoor." Hij is trouwens fan van de Sportcast. "Jazeker, ik luister al vanaf het begin." Zo bedachten we bij van de Sportcast het volgende: Tik even tijdens de toss twee keer op je hart om te laten ziet dat je fan bent van de Sportcast. "Dat doen we," aldus Rozendal.