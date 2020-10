Cambuur tegen NAC Breda: "Wij moeten ons niet rijk rekenen"

Bij Cambuur is Issa Kallon nog niet inzetbaar. Hij heeft een hamstringblessure en de verwachting is dat hij vrijdag pas weer zal kunnen spelen. Delano Dalan sluit weer aan bij de selectie na een blessure. Henk de Jong zal de opstelling verder laten zoals hij was tegen FC Dordrecht zondag. Giovanni Korte is de vervanger van Kallon en daarnaast heeft De Jong de beschikking over een sterke reservebank.

Bij winst koploper

Als Cambuur weet te winnen van NAC Breda dan is de ploeg van Henk de Jong koploper, met één punt- en ook één wedstrijd meer dan NAC Breda. De trainer van Cambuur is zich daarvan bewust. "Ja dat weet ik. Ik volg natuurlijk ook de uitslagen. Maar het zegt nog niets. We moeten nu nog 31 wedstrijden hé. Een periodetitel? Daar houd ik mezelf niet mee bezig, maar ik vind het natuurlijk wel fijn dat concurrent Almere City niet verder kwam dan een 2-2 tegen FC Dordrecht."