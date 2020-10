Twee documentaires Omrop Fryslân genomineerd voor Noorderkroon

Sipke-Jan Bousema

Als laatste provincie in Nederland hijst ook Fryslân de regenboogvlag, als expliciete steun voor de LHBTI-gemeenschap. In de Fryslân DOK 'Ús Rainbow Warrior' zien we de strijd van televisiemaker Sipke Jan Bousema om de politiek zover te krijgen. De documentaire is gemaakt door Annet Huisman.

In de Fryslân DOK 'Us Rainbow Warrior' praat Sipke Jan in zijn ouderlijk huis in het kleine dorpje Wyns over de paradox van het 'anders maar niet anders' zijn. Dat hij nu als BN'er niet veel tegenwind ervaart, maar dat jongens en meisjes in de provincie wel behoefte hebben aan zichtbare steun. De cijfers over pesterijen en zelfs suïcide maken dat pijnlijk duidelijk.

Uitreiking

De Noorderkroon prijzen worden op 14 november uitgereikt. Normaliter gebeurt dit op het Noordelijke Film Festival, maar dat gaat dit jaar niet door. Hoe de uitreiking er dit jaar wel uit zal gaan zien, wordt later bekend.