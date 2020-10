Aantal melkveehouders neemt de komende tien jaar met een derde af

Van de 16.000 bedrijven in 2018 zijn er in 2030 nog zo'n 10.600 over, zegt het onderzoek. Het gaat om 33 procent. Veel melkveehouders stoppen vanwege de leeftijd en het ontbreken van een opvolger. Maar ook een groot aantal boeren moet stoppen omdat ze niet meer aan financiële verplichtingen kunnen voldoen.

De melkproductie neemt echter wel toe met zo'n 4 procent. Daartegenover neemt het gemiddelde aantal koeien toe van 101 naar 139.