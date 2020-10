Scheidsrechter Jesse Rozendal debuteert vrijdag in het betaalde voetbal

Het is voor het eerst sinds 2009 dat er een Friese scheidsrechter een wedstrijd fluit in het betaald voetbal. Mario Diks, nu assistent-scheidsrechter, was de laatste. Hij floot tot het seizoen 2009-2010 in de eerste divisie.

De afgelopen weken heeft Rozendal met name wedstrijden in de tweede en derde divisie gefloten. Ook was hij vaker als vierde official actief, onder meer bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en SC Heerenveen in oktober. Zaterdag is hij ook weer vierde official bij een wedstrijd in de eredivisie: dan bij het duel tussen PEC Zwolle en Willem ll.