Vandalen die ijzerdraad spanden bij Oosterwolde, hebben het gemunt op mountainbikers

Zondagochtend ontdekte de wielervereniging het stuk ijzerdraad dat over het mountainbikepad was gespannen. Het werd zo snel mogelijk verwijderd en de vereniging slingerde meteen een waarschuwing de wereld in. "De draad was losgeknipt van een hek van Staatsbosbeheer en over het pad gespannen", vertelt Jansen. "Dat was in alle haast gedaan, waardoor de draad was losgeschoten. Dat is ons geluk geweest. Mountainbikers die langskwamen, kregen de draad tegen hun pedalen aan."

Een raadsel

Waarom mensen een hekel hebben aan mountainbikers, durft Jansen niet te zeggen. "Het is ons een raadsel. De route is zo aangelegd dat hij zo min mogelijk het natuurgebied belast. Soms kruizen onze paden die van de wandelaars, maar we zitten elkaar niet in de weg. Sterker nog: wij zijn er net als anderen op uit om de natuur te behouden. We hebben onlangs nog een schoonmaakactie gehouden, waarbij we opmerkelijk genoeg voornamelijk rotzooi vonden van niet-mountainbikers."

Respect voor elkaar

De voorzitter gaat aangifte doen bij de politie. "Getuigen hebben gezien dat er mensen met een camera liepen te filmen op de plek waar de draad was gespannen. We weten niet wie het zijn, helaas." Ondertussen wordt er al druk gespeculeerd over de daders op de Facebookpagina van WSVO. "Dat is niet de bedoeling", laat Jansen weten. "Wij willen liever een gerichte oplossing vinden. Heb begrip voor elkaar. Dat heeft vooral te maken met een stukje tolerantie voor elkaar."