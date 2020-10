Welkom in Eetcafé Cabine: vrachtwagenchauffeurs met maaltijd op schoot

Bij chauffeurscafé Truckstop in Bolsward proberen Arie Rinsma en Nynke Wijnia de chauffeurs nog zo goed mogelijk op te vangen. "In het shop-gedeelte kunnen ze zich wat opfrissen. 's Avonds krijgen ze een code om naar binnen te komen, er zijn douches beschikbaar en er is een koffieautomaat. Eten kan besteld worden. Ze moeten de naam op de auto even doorgeven en dan brengen wij het eten naar de chauffeurs," vertelt Nynke Wijnia.

Elektrische step

Daarvoor is speciaal een elektrische step aangeschaft. "Dan zijn we net wat sneller," lacht Wijnia. "Maar eigenlijk is het een schrijnende situatie. De chauffeurs zijn een heel groot deel van de dag in hun vrachtwagen, 's avonds is men wel even toe aan wat ontspanning. Even met elkaar praten. Wat dat betreft is er totaal geen gezelligheid op dit moment."

Ook het sanitair is belangrijk. "Dat moet wel open blijven. Want vijf dagen niet douchen, dat moet in deze tijd toch niet kunnen? Even eruit en naar de wc, dat is erg belangrijk", geeft Wijnia aan.

Pauze is belangrijk

Volgens haar moeten truckers er soms tegenaan rijden om nog ergens binnen te komen voor eten. Niet iedere vrachtwagen heeft een magnetron aan boord. Wijnia geeft aan dat er vorig jaar een regeling is opgezet om ervoor te zorgen dat chauffeurs niet te lang zonder pauze in de cabine zitten. "Maar nu moeten ze wel weer dagen in de truck zitten. Dat lijkt me niet de bedoeling."