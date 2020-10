Hoofdverdachte wapenhandel Oosterwolde komt niet opdagen bij pro-formazitting

In de Leeuwarder rechtbank dient maandag opnieuw een pro-formazitting tegen de verdachten van wapenhandel in de kringloopwinkel in Oosterwolde. De 35-jarige hoofdverdachte in de zaak was niet van de partij. Hij zit vast in een gevangenis in Hoogvliet bij Rotterdam en liet via een zogenoemde afstandsverklaring weten dat hij 'geen zin' had om op te komen dagen tijdens de pro-formazitting. De man is zeer ontevreden over het feit dat hij geen toegang heeft tot z'n eigen strafdossier.