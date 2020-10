Theaterstuk 'Wat Soesto' komende weken afgezegd

De première zou aanstaande vrijdag plaatsvinden in theater Sneek en daarna zou het stuk in zo'n veertig dorpshuizen in Fryslân te zien zijn. Het is toegestaan om maximaal met dertig mensen naar een theaterstuk te gaan. Toch heeft Pier21 het besluit genomen om alles te verzetten. Want ook al mogen er kleine groepjes mensen samenkomen, tegelijkertijd roept het kabinet ook op om het aantal contactmomenten te beperken en zo weinig mogelijk te reizen.

De voorstellingen die tot 11 november gepland staan, worden afgezegd en op een later moment opnieuw ingepland. De voorstellingen na 11 november gaan vooralsnog wel door. Mensen die kaarten hebben, ontvangen persoonlijk bericht.