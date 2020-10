Laatste druivenplukdag in Sint Nicolaasga: "We gaan door weer en wind"

Nadat de netten, die de druiven voor wespen en vogels moeten behoeden, van de stokken zijn afgehaald, kan het plukken beginnen. In totaal staan er op de wijngaard in Sint Nicolaasga 2.000 stokken, waarvan een groot deel al geoogst is. De laatste druiven, zo'n 600 stokken, zullen maandag van de plant af worden gehaald. "Wat er nu nog hangt, is een ras dat als laatste van de vier die we hebben staan wordt geoogst", vertelt Jântsje Hoogkamp van de wijngaard. "Die druiven hebben echt een hele lange tijd nodig om rijp te worden."

Vrijwilligers

Het plukken wordt maandag gedaan door een groep vrijwilligers, vooral mensen uit de kennissenkring, vertelt Hoogkamp. "Je bent er even op uit", noemt één van de vrijwilligers als reden om te helpen. De wijn wordt daarna in Twente gemaakt en komt dan in flessen terug naar Sint Nicolaasga. De druiven die maandag worden geplukt, zijn al over twee maanden witte wijn. Met rode wijn duurt het wat langer, het duurt een halfjaar voordat die goed op smaak is.