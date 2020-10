Ook schoolkoepel PCBO Tytsjerksteradiel kiest voor roetveegpiet

Volgens PCBO Tytsjerksteradiel moet het bezoek van Sinterklaas een mooi kinderfeest zijn. Daar horen discussie over racisme en discriminatie niet bij.

12 basisscholen

Bij de christelijke schoolkoepel horen 12 basisscholen: De Arke en De Reinbôge in Burgum, Alpha in Ryptsjerk, Paadwizer in Oentsjerk, de Ichthusskoalle in Gytsjerk, It Bynt in Sumar, De Twirre in Eastermar, De Greide in Jistrum, De Klimstien in Noardburgum, De Wrâldpoarte in Garyp, BMS De Triangel in Suwâld en De Winde in Hurdegaryp.

