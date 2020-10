Zeventigplussers kunnen zich digitaal nog niet goed genoeg redden

Renate Cazemier is verantwoordelijk voor de digitale vaardigheden van volwassenen in dBieb in Leeuwarden. Ze legt uit waarom het nodig is dat vooral ouderen digitaal vaardig zijn. "In deze tijd van corona en quarantaine zorgt de tablet of telefoon er voor dat het gewone leven toch een beetje door kan gaan. Mensen kunnen zo contact onderhouden met anderen om hen heen."

Nederland telt zo'n 3 miljoen 65-plussers, een generatie die niet is opgegroeid met digitale gadgets. Daarom ligt er een uitdaging om deze groep te helpen digitaal vaardiger te worden, vindt Cazemier. "Er zijn veel ouderen die het spannend vinden. Die bang zijn dat ze op het verkeerde knopje drukken, waardoor de boel in het honderd loopt. Die angst willen we wegnemen."

Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het digitaliseren van ouderen, weet Cazemier. "Ouderen weten de bibliotheek nog altijd goed te vinden. Maar de bieb is er niet alleen voor boeken. We helpen ook met digitale zaken. We hebben een heel breed aanbod om met diverse zaken te helpen."

Vanwege corona raadt Cazemier iedereen aan om vooraf even contact te zoeken met de lokale bibliotheek om te vragen wat er mogelijk is. "In deze tijd zijn er veel activiteiten die niet doorgaan vanwege corona, dus is het verstandig om even te bellen voordat je langskomt."