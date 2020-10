Collecteweek in Bakkeveen haalt geld op voor álle goede doelen

Iedereen zal het herkennen: je zit net aan de eettafel en dan gaat de deurbel voor een collecte. Om te voorkomen dat dit meerdere keren in het jaar gebeurt, hebben ze in Bakkeveen een oplossing gevonden. Daar wordt in één week tijd voor alle goede doelen gecollecteerd. "Wij vissen allemaal in dezelfde vijver", legt Louwes uit. "Toen hebben wij ons licht hierover laten schijnen en hebben wij het besluit genomen om een stichting op te richten."

Grote lijst

Om alles in goede banen te leiden, krijgen zo'n 900 huishoudens een week van tevoren een lijst in de bus met daarop het overzicht van alle fondsen en goede doelen. Om uit te leggen wat de goede doelen met het geld van plan zijn, heeft elk fonds een stukje geschreven in de dorpskrant van Bakkeveen. "Mensen kunnen aangeven hoeveel geld ze aan zulke fondsen willen geven", legt Louwes uit. "Deze lijsten en het geld halen we later weer op. Daarna begint het grote uitzoeken."

Zelf meehelpen

Nadat de collecteweek klaar is, zoekt de stichting uit hoeveel geld elk fonds precies krijgt. "Met corona moet dat even iets anders dan afgelopen jaar. We moeten het nu doen met een kleiner groepje, maar we gaan er voor." Niet elk goed doel kan zomaar meedoen aan deze grote collecteweek. "Fondsen die mee willen doen, moeten een contactpersoon hebben in Bakkeveen en bovendien ook twee collectanten leveren, die meehelpen", vertelt Louwes.