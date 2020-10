Geen overlast meer van jongeren in St.-Jacobiparochie: moreel appèl blijkt succesvol

"Het feit dat het veel rustiger is, doet ons goed", vertelt Krist. Volgens hem is dat te danken aan de brief, die zes voorzitters van diverse verenigingen in het dorp afgelopen weekend verstuurden. Krist: "Veel ouders wisten simpelweg niet wat hun kinderen op straat deden, vermoed ik. Waar ze zijn en wat ze precies doen, dat is vaak onbekend. Ik denk dat veel ouders het gesprek zijn aangegaan. Dat was ook onze oproep in de brief. En die actie is zeer geslaagd."

De vraag is uiteraard of het ook de komende weken zo rustig blijft. "Dat vragen wij ons ook af", lacht Krist. "We zijn heel benieuwd hoe dit verder gaat. Maar we kennen elkaar allemaal in het dorp, dus nu moeten we deze lijn met z'n allen vasthouden. Ik heb alle vertrouwen in ons dorp."

De onrust heeft zich ook niet verplaatst naar andere plekken in het dorp, merkte Krist. "We konden de groepjes jongeren nergens vinden. Het zijn verschillende groepen die samen één grote groep vormen. Via de app hebben ze contact met elkaar. We vermoeden dat een aantal groepjes een andere plek heeft gevonden bij mensen thuis en dat er een aantal groepjes naar andere dorpen is gegaan."