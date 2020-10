Basketbal wil gewone competitie | 147 nieuwe besmettingen in Fryslân

Voor het eerst in deze tweede golf is er een coronapatiënt met een helikopter overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter is maandagmiddag van het Erasmus MC in Rotterdam naar het ziekenhuis in Almelo gevlogen. Daarna moest de helikopter door naar Zaandam, om daar een patiënt op te halen en naar Groningen te brengen.

In het voorjaar is de traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Deze helikopter is een reserve-Waddenhelikopter, die wordt gebruikt om zieke patiënten te vervoeren van de Waddeneilanden af. Dat vervoer blijft voorlopig doorgegaan.