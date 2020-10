Kwetsbaar in coronacrisis: Tine blijft in thuisisolatie

De berichten over dat er tijdelijk geen plek meer was op sommige spoedeisende hulpposten in de Randstad vond Tine heel erg. Bij haar was het ook nog spannend of haar operatie door kon gaan in de eerste lockdown.

Risicogroep

"Acute zorg moet altijd doorgaan. Het was ook zonde dat de bevolkingsonderzoeken begin dit jaar stillagen." Ze denkt met name aan al die mensen die nu in het traject zitten of te horen krijgen dat ze kanker hebben. En hoe spannend het dan is of de behandeling kan beginnen. "Ik had het ook nooit gedacht maar ineens krijg je dat bericht en behoor je tot de risicogroep."

Ook al voelt Tine zich nu fit, ze blijft voorlopig thuis, in isolatie. Zolang als het nodig is. Het bedrijf geeft gelukkig afleiding. En de gedachte dat er veel meer mensen zijn in dezelfde situatie.