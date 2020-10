Boswandelaars in Fryslân negeren druktewaarschuwing, maar geen problemen

Zo stond bijvoorbeeld de parkeerplaats van het bezoekerscentrum bij Appelscha al vanaf de vroege ochtend vol. Dat was ook zo op andere parkeerterreinen in het Drents-Friese Wold. Het weer was zondag prima en de meeste Nederlanders hadden herfstvakantie en wilde niet binnen zitten. Veel mensen kozen ervoor om naar het bos te gaan.

Geen problemen

De drukte heeft daar niet geleid tot problemen, zei Joke van der Lei van Staatsbosbeheer. "Iedereen geniet van de herfstvakantie. Dit is wel vaker een druk weekend, want het is een overlapping van de herfstvakanties in verschillende regio's. Maar het gebied is groot genoeg om de drukte aan te kunnen. Wandelaars, ruiters en fietsers bleven mooi gescheiden van elkaar."