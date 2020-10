FNP wil bouwen in alle Friese dorpen: plaats voor nieuwkomers en jongeren

Nu thuiswerken steeds populairder wordt, net als landelijk wonen, trekken veel mensen vanuit de grote steden in het westen naar onze provincie. Omdat er nauwelijks huizen te koop zijn en westerlingen een goed gevulde portemonnee meenemen nadat ze hun huis hebben verkocht, worden de prijzen hier sterk opgedreven.

Aanvalsplan

Aant Jelle Soepboer, FNP-raadslid in Noardeast-Fryslân, vertelde in het Nijsfoarum van Buro de Vries dat de FNP met een soort van aanvalsplan wil reageren op deze ontwikkeling. "Wat mij betreft komen er nieuwbouwplannen voor alle Friese dorpen. Dan hebben we plaats voor nieuwkomers, maar ook voor onze eigen jongeren die een woning zoeken", zegt Soepboer.

"Gemeenten moeten dit oppakken, want die hebben er een belangrijke bevoegdheid over gekregen van de provincie. We moeten dit zien als onze Red Flags. Naar 'aard en schaal' moeten we van start met nieuwbouw in de dorpen. Zoek het duus niet in de megalomane nepdorpen zoals Techum", zo zegt de FNP'er.

Economisch overeind

CNV-voorzitter Piet Fortuim, die ook aanwezig was in het forum, wil deze trend vooral benutten als kans voor Fryslân tegen de krimp. "Net als de Lelylijn, die moet er komen. Met deze ontwikkeling erbij krijgt Fryslân nieuwe kansen om in de toekomst economisch overeind te blijven."

Soepboer wijst wel op de kant die er ook aan zit: "De nieuwe inwoners moeten zich wel realiseren dat wonen in een Fries dorp ook betekent dat je je ervoor moet inzetten. In de gemeenschap wordt wel wat van je verwacht."