Trainer Johnny Jansen over verlies tegen Ajax: "Ons plan is niet geslaagd"

"We hielden geen druk op de bal", volgens Jansen. "In het totaalplaatje hebben we dat te weinig gedaan, te weinig gevoetbald." Heerenveen kreeg in de wedstrijd liefst twee strafschoppen tegen. Over de eerste had Jansen na afloop geen mening, maar de tweede na de handsbal van Rodney Kongolo was wel terecht. "Je moet je handen thuishouden daar, want tegenwoordig weten we dat de camera erop staat. Dat zijn de spelregels op dit moment."

"Ajax paar maten groter"

Volgens verdediger Jan Paul van Hecke was Ajax zondag veel beter dan zijn ploeg. "Het is gewoon klote. Als je met 5-1 gaat zitten, is het extra pijnlijk. Ik denk dat we veel dingen beter konden doen. Op sommige momenten hebben we dat niet gedaan. Dan zie je dat Ajax een paar maten groter is."

Verdediger Jan Paul van Hecke: