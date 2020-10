Flinke nederlaag voor SC Heerenveen tegen sterker Ajax: 5-1

De thuisploeg scoorde al in de vierde minuut. Dusan Tadic kwam richting de goal en schoot hoog in de hoek: 1-0. Het team van Heerenveen had moeite om druk te zetten op de Amsterdammers; zij kregen in de 27e minuut ook nog een strafschop. De bal raakte de arm van Sherel Floranus, zo werd vastgesteld door de VAR. Heerenveen-keeper Erwin Mulder ging bij de penalty naar de verkeerde hoek en zag Tadic zijn tweede doelpunt noteren.

Ajax zet door

Maar het werd nog grimmiger in de eerste helft voor SC Heerenveen. Tien minuten voor de pauze maakte Mohammed Kudus het derde doelpunt voor Ajax. Kudus kwam het strafschopgebied binnen en schakelde keaper Mulder uit: 3-0. Heerenveen kreeg een kansje via Oliver Batista Meier, maar het bracht de doelman van de Amsterdammers uiteindelijk niet in de problemen.