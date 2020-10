"Het cultureel erfgoed op het Friese boerenerf moet niet verdwijnen"

De Bolstienpleats

Aan de Dokkumerwei In Aalsum staat De Bolstienpleats van de familie Terpstra. Een oud gebouw dat op dit moment dienst doet als B&B. "Dit is eigenlijk een voorbeeldboerderij voor Fryslân, omdat al die oude elementen er nog zijn. De bewoners hebben ook de appelboomgaard opnieuw aangelegd met Friese hoogstammige bomen. Want een boerenerf is een organisch geheel, de beplanting en bebouwing grijpen op elkaar in," zegt Hoekstra.

"Ik ben er wel blij mee dat we er niets aan hebben gedaan," zegt de heer Terpstra. "Dat komt ook door de belangstelling van bijvoorbeeld de Boerderijenstichting. En als je ouder wordt krijg je er ook wat meer oog voor," vult zijn vrouw aan. Dat geldt ook voor het oude koetshuis. "Toen deze gerestaureerd was, hebben we er een soort museumpje van gemaakt. Maar was de Boerderijenstichting er niet geweest, dan was dit koetshuis afgebroken."

Esthetiek

Sommige elementen die nog aanwezig zijn bij boerderijen gaan terug op de tijd van terpen, kloosters en stinsen. Kloosters en adel hebben veel invloed gehad op de inrichting en beplanting van het boerenerf. In de 18e eeuw kwam er meer aandacht voor esthetiek: bij sommige boerenhuizen werden bijvoorbeeld grote, monumentale tuinen aangelegd.

Boerderijenstichting Fryslân heeft als doel om het boerderijenbestand in Fryslân te inventariseren, te documenten en erover te publiceren. De stichting bestaat dit jaar 35 jaar. Daarom is besloten dit boek uit te geven. De presentatie was op 10 oktober in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Het eerste exemplaar is overhandigd aan commissaris van de Koning Arno Brok.