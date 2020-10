LIVE: Kerkdienst bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt zondag weer live een kerkdienst uit. Er is weer vraag naar online diensten, omdat er met de nieuwe coronamaatregelen minder mensen fysiek in de kerk kunnen zitten. Omrop Fryslân heeft in het voorjaar ook diensten uitgezonden, toen ze bijna allemaal vervielen. De voorganger vanuit de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is zondag Christine Schlette. Gerben Bergstra bespeelt het orgel en Jan Altenburg en Roeland Sprey zingen.