Boek gepresenteerd over historisch Appelscha

De presentatie was in de Hoolten Klinte, het verenigingsgebouw van de historische club. Voor het boek is veel beeldmateriaal gebruikt uit het archief van de Historische Vereniging Appelscha e.o. Het was een besloten bijeenkomst vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

De transformatie van Appelscha

In het boek van Lenstra komt de sociaaleconomische geschiedenis van Appelscha aan bod. Het gaat over het boerendorp, maar ook over de verveningen en het latere toerisme. Inwoners, verenigingen, het landschap, de kerk, de school, de vaart en de tram worden tevens behandeld.

Het boek is uitgebracht bij uitgeverij Noordboek onder Bornmeer. Schrijver Rinze Lenstra heeft economische en sociale geschiedenis gestudeerd en werkte in het verleden in het middelbaar beroepsonderwijs.