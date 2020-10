Coronanieuws zondag 18 oktober: Virus nu ook op Schier; 172 nieuwe Friese besmettingen

Op Schiermonnikoog is voor het eerst het coronavirus aangetroffen. Eén inwoners is positief getest op het coronavirus. De besmetting is door een van de huisartsen op het eiland vastgesteld. De GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. De gemeente Schiermonnikoog was tot nu toe de laatste gemeente in Nederland waar nog geen besmetting was aangetroffen met het coronavirus.