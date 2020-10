Coronabesmettingen bij SC Heerenveen; waarschuwing voor drukte in bossen

De gemeente Terschelling heeft extra openbare toiletten op het eiland geplaatst omdat de horeca vanwege de strengere coronamaatregelen gesloten is. De wc's zijn te vinden bij de strandovergangen van West aan Zee, Midsland, Formerum, Kaap Hoorn en Oosterend, bij Seinpaalduin, op het veld bij de oude manege en in Midsland op het parkeerterrein naast de Eilandpers. In de haven zijn de bestaande openbare toiletten open. De extra wc's blijven in ieder geval drie weken staan.