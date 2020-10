VVD en Partij voor de Boeren: geen zonneparken op landbouwgrond Tytsjerksteradiel

De partijen zijn bang dat er te veel landbouwgrond wordt opgeofferd. "Elke hectare vruchtbare landbouwgrond hebben we dringend nodig in de toekomst. Zonnepanelen horen op daken," zegt Nynke Koopmans van de Partij voor de Boeren.

Landschapspijn

Ook willen de partijen voorkomen dat het landschap wordt aangetast, ze schrijven zelfs over 'landschapspijn' en 'verstoring.' "We willen voorkomen dat we in de komende jaren onherstelbare schade aanbrengen aan onze landschappen," vindt Sjaak Hoekstra van de VVD.

Op dit moment heeft de provincie nog een tijdelijk verbod ingesteld om nieuwe vergunningen af te geven voor zonneparken, maar dat is slechts tijdelijk. Op 17 september heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat er in de nieuwe duurzaamheidsagenda staat dat de gemeente een of meer zonneparken wil laten bouwen.