Eeuwenoude kerk Oosternijkerk in de steigers: "Hij staat vol op de wind, dan wordt de conditie minder"

Naast onderhoud aan de toren wordt er in de kerk ook beeld en geluid aangelegd, bijvoorbeeld voor het uitzenden van kerkdiensten. Dat meldt RTV NOF. Afgelopen zondag was de eerste uitzending. "Dat ging niet helemaal vlekkeloos, dus dat was heel spannend voor iedereen."

De kerk van Oosternijkerk houdt zich aan de regel dat er maximaal 30 mensen in één ruimte mogen zijn, ook al geldt er volgens diezelfde regels een uitzondering voor kerkelijke bijeenkomsten. "Zondag waren het er op de kop af 30. Daar waren we heel blij mee. De rest kan het nu thuis volgen."