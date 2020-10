Vliegtuig zwaar beschadigd bij landing op Ameland; vliegveld tijdelijk gesloten

Op het moment van het ongeluk zat alleen de piloot in het toestel. Hij is er heelhuids vanaf gekomen. De eigenaar van het toestel zegt tegen NH Nieuws dat de piloot veel ervaring had. "Er is bij ons grote verbazing dat het nou juist hém overkomt, maar het kan de beste overkomen."

De politie van Ameland is op de plek van het ongeluk. Normaalgesproken doet de luchtvaartpolitie onderzoek naar vliegtuigongelukken, maar volgens NH Nieuws kan die nu door het coronavirus niet naar het eiland komen.