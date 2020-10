Nieuwe expositie in Museum Belvédère door coronamaatregelen

De tentoonstelling werd snel na de nieuwste coronamaatregelen bedacht. In de nieuwe tentoonstellingsruimte is meteen een pop-up tentoonstelling ingericht met het werk van kunstenaar Gjalt Blaauw. Blaauw woont in Groningen en is geboren in Grou. Zijn werk is in Fryslân niet zo bekend, en daar moet verandering in komen, vinden ze bij het museum.

Eten afhalen

Bezoekers kunnen nog wel aan eten en drinken komen. Tegelijk met het opzetten van de tentoonstelling is de keuken nu een takewaway restaurant of in to-go winkeltje geworden. Daar kan koffie of een broodje besteld worden, maar dan moeten mensen het meenemen.

Het takeaway concept werkt goed, volgens museumdirecteur Han Steenbruggen. "Dat is heel leuk. soms lopen mensen hier buiten het broodje in het park op te eten. Het is altijd minder dan het was, maar je moet toch zien om creatief met de regeling om te gaan."

De pop-up expositie met de beelden van Gjalt Blaauw is te bekijken zolang de horeca dicht moet blijven.