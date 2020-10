Stille sportzaterdag in de Zuidwesthoek: "dit is een drama"

Niet alleen bij Sleat zitten ze met de handen in het haar. Even verderop, bij Oeverzwaluwen in Koudum, is de jeugd nog wel aan het trainen. Dat mag onderling, zolang ze maar geen wedstrijd spelen. "Ze moeten wel fit blijven hé", lacht trainer Ingmar de Vries.

Hij maakt met een groepje van tien spelers een rondo. "Zo snel mogelijk de bal laten rondgaan, dat is het idee. Er zijn twee spelers die proberen om de bal af te pakken, maar dat mag natuurlijk niet lukken."

Geen wedstrijden meer

Ingmar traint de spelers van Jong Onder 14. "Die mogen nog wel trainen, dus dat scheelt. We hebben geen wedstrijden meer en dat mis je dan wel. Dat echte gevoel is er nu niet. Maar ik ben blij dat we toch nog iets kunnen doen."