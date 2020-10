Omropverslaggever Wytse Vellinga is harten vijf op internationaal kaartspel

Op elke kaart in het spel staat een journalist met een paar tips voor andere journalisten. Vellinga is harten vijf. "Ik ben al lang blij dat ik niet de joker ben", lacht Velinga.

Vellinga weet niet hoe ze bij hem uitgekomen zijn. "Het verbaast me eigenlijk wel een beetje, ze hadden op één of andere manier van mij en het werk dat ik voor de Omrop doe, op mijn mobiele telefoon, gehoord.", vertelt Vellinga. "Toen hebben ze me gevraagd of ik op het kaartspel wilde en of ik tips had voor beginnende journalisten."

Vellinga maakt al zijn verhalen met een mobiele telefoon. "Ik heb geen cameraman meer mee, of een camera. Ik heb een mobiele telefoon mee, daar heb ik van alles aanhangen, bijvoorbeeld een microfoon en een lampje."

Kijk hieronder naar een aantal reportages die Wytse Vellinga maakte met de mobiele telefoon: