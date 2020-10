HEA! Amerika in de Stellingwerven

Stoelen, bankjes of tafels zoals je ze in Amerikaanse diners uit de fifties kon zien. Jan Richard Boers uit Oldetrijne maakt ze, en kan ze zelfs in meer dan 200 kleuren leveren. Maar niet alleen maakt hij de meubels die in 'Grease' of 'Happy Days' te zien zijn; ook in zijn huis is het één en al jaren '50. Natuurlijk staat er ook een grote jukebox in zijn woonkamer.