Fietsclub waarschuwt voor gevaarlijke ijzerdraad over fietspad bij Canada

Er is zaterdagochtend een ijzerdraad aangetroffen die gevaarlijk over een fietspad was gespannen, vlak naast de Appelschaseweg bij het Drents-Friese Wold. De vereniging WSVO (Wieler Sport Vereniging Ooststellingwerf) waarschuwt mensen om goed op te letten. De draad hing over de zogenoemde 'blauwe route'. Dat is net zuidelijk van de buurtschap Canada bij Elsloo.