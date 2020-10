Hûnekopfestival geschrapt, maar De Hûnekop is wel druk met speelfilm Stjer

De opnames zijn zaterdag in Vrouwenparochie aan de Sudhoekstermiddelweg. Met grote vrachtwagens en auto's is er een ploeg druk bezig om beeld te maken. "Het is onze eerste film. Het is een gekkenhuis. Blik op oneindig en doorknallen. Vandaag had ik wat keelklachten. Ik weet niet of ik corona heb, het zal wel niet. Maar ik moet in de film wel met iemand in een auto zitten," zegt Emiel. Daarom is er een oplossing bedacht: een stand-in. "Ik heb nu een stuntman zonder symptomen," lacht Emiel.

Wanneer de film Stjer uitgebracht wordt, weet hij nog niet precies. "In 2021, dat sowieso."

Tegearre Smoar in plaats van festival

Het Hûnekopfestival is dus van de baan. "Het gaat niet door, het was moeilijk moeilijk moeilijk. We zouden toch doorgaan, maar toen werd het nog moeilijker en daarom zeiden we: laat dan ook maar. Het was allemaal al uitverkocht, maar dan zouden je weer af moeten schalen. Dan zouden sommige mensen een kaartje in moeten leveren en anderen weer niet. Wij zeiden: volgend jaar maar weer. Het is wat het is. Niet zeuren, maar door."

"Maar we geven 24 oktober een livestream uit onze oefenruimte vandaan," vertelt Emiel. Hij legt het concept even uit. "Wij noemen het Tegearre Smoar. We nodigen de mensen uit om een kist bier te halen, dat doen we zelf ook. Dat kunnen de mensen thuis eentje nemen, dan drinken wij in de studio ook een. En ondertussen spelen wij nummers en verzoeknummers. En op Facebook kunnen mensen vragen stellen."