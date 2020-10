Tentoonstelling 'Besiele troch Fryslân' in Tresoar

De tentoonstelling is de opvolger van de succesvolle expositie 'Besiele troch Alma-Tadema', die vier jaar geleden in Tresoar te zien was. Voor 'Besiele troch Fryslân' lieten de kunstenaars zich inspireren door het Friese landschap, de kerken, de mensen, het Wad, de luchten, feesten, bloemen, het licht, de kleuren, de schoonheid en ook de vergankelijkheid.