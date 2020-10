COA: na een jaar overleg nog geen extra opvangplekken voor vluchtelingen

Sluiter was hier toen erg kritisch over, vooral als het gaat om de eerste periode: "Volgens mij heb ik destijds gezegd dat er werd rondgezeuld met de vluchtelingen. Ze werden in een bus gezet en reden uren door Nederland om uiteindelijk onderdak te krijgen in de Waddenhal hier. Het was allemaal erg chaotisch. Je kon wel merken dat Nederland toen toch overvallen is door de grote toestroom."

Het AZC van de toekomst

Waar de extra plekken moeten komen, weet Deekens nog niet. Maar als het aan het COA ligt, komt het asielzoekerscentrum van de toekomst er heel anders uit te zien. "Wij denken niet dat er een herhaling hier van komt, maar we hebben er wel van geleerd." Deekens geeft aan dat ze een buffer zoeken. "COA is nu aan het kijken dat er in de toekomst een ander soort locaties kunnen bouwen. Locaties waar verschillende groepen in kunnen, bijvoorbeeld asielzoekers maar ook studenten of arbeidsmigranten."

Daarnaast heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen de gemeenten laten wetten dat er geëxperimenteerd mag worden op 10 locaties, met 150 asielzoekers als maximum. Het is iets wat gemeenten al veel langer willen. Mocht Harlingen in beeld komen, dan is Sluiter voorstander van een kleine locatie: "Dat hadden we ook in de oude plannen. Dat past veel beter bij een gemeente als Harlingen."

Het COA en de gemeente Harlingen praten eind oktober over de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen.