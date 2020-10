Gymnastiekvereniging Leeuwarden bestaat 125 jaar

Aanvankelijk was de vereniging enkel voor leden uit Huizum, maar na 1896 werden ook leden uit Leeuwarden toegelaten. In 1903 sloot de vereniging zich aan bij het Nederlands Gymnastiek Verbond. Bij de vereniging was eerst alleen gymnastiek, maar later kwam daar ook turnen, wandelen, atletiek, acrobatiek, ritmische gymnastiek, jazzballet, volleybal en springen bij.

De vereniging is erg trots op het jubileum. "Nu, 125 jaar later, zijn we nog steeds een levendige vereniging, en daar zijn we supertrots op! Met ruim 250 leden is GVL één van de grotere verenigingen in Friesland," schrijft het bestuur.